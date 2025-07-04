Арсенал розірве контракт з травматичним японським захисником

Лондонський Арсенал близький до того, щоб достроково припинити співпрацю із фланговим захисником Такехіро Томіясу.

Про це повідомив журналіст Самі Мокбел.

Сторони ведуть активні переговори про те, щоб розірвати чинну угоду без виплати залишку по заробітній платі.

Exc: Arsenal defender Takehiro Tomiyasu has left the club after reaching settlement to terminate his contact earlier last month. Deal expired in 2026 with option for further 12 months. Tomiyasu expected back from knee surgery in 4-5 months. https://t.co/5mo9lWlKLG — Sami Mokbel (@SamiMokbel_BBC) July 4, 2025

26-річний японець приєднався до Арсенала у 2021 році з Болоньї, але не зміг стати важливим гравцем лондонців через травми. В сезоні-2024/25 Томіясу зіграв лише шість хвилин у поєдинку з Саутгемптоном.

Цей відхід може прискорити трансфер Крістіана Москери з Валенсії, який має рік за контрактом з "кажанами" та може обійтись "канонірам" у суму менше, ніж 20 мільйонів євро.

Раніше Арсенал оголосив про підписання голкіпера Челсі Кепи Аррісабалаги.