Арсенал розірве контракт з травматичним японським захисником
Мікель Артета
УЄФА
Лондонський Арсенал близький до того, щоб достроково припинити співпрацю із фланговим захисником Такехіро Томіясу.
Про це повідомив журналіст Самі Мокбел.
Сторони ведуть активні переговори про те, щоб розірвати чинну угоду без виплати залишку по заробітній платі.
26-річний японець приєднався до Арсенала у 2021 році з Болоньї, але не зміг стати важливим гравцем лондонців через травми. В сезоні-2024/25 Томіясу зіграв лише шість хвилин у поєдинку з Саутгемптоном.
Цей відхід може прискорити трансфер Крістіана Москери з Валенсії, який має рік за контрактом з "кажанами" та може обійтись "канонірам" у суму менше, ніж 20 мільйонів євро.
Раніше Арсенал оголосив про підписання голкіпера Челсі Кепи Аррісабалаги.