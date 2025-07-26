Арсенал оголосив про трансфер Дьокереша

Форвард Спортинга та збірної Швеції Віктор Дьокереш став гравцем лондонського Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Футболіст підписав довгостроковий контракт, інші деталі угоди не розголошуються.

Форвард буде виступати під легендарним 14 номером, під яким у 1999 – 2007 роках грав французький нападник Тьєррі Анрі.

За інформацією інсайдера Фабріціо Романо, "каноніри" заплатили за гравця 63,5 млн євро, ще 10 млн передбачено, як бонуси.

This is where you need to be.



Viktor Gyökeres is a Gunner ✊



Narrated by Kojey Radical 🎙️ pic.twitter.com/k7qLBUyW61 — Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025

У сезоні-2024/25 форвард забив 54 голи та віддав 13 асистів у 52 матчах за клуб.

Нагадаємо, Дьокереш бойкотував тренувальні збори Спортинга. Таке рішення гравця було пов’язане з його бажанням перейти в Арсенал і конфліктом із президентом клубу Фредеріко Варандашем.