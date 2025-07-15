Оболонь підсилилася досвідченим фланговим захисником
ФК Оболонь
Столична Оболонь оголосила про підписання захисника харківського Металіста 1925 Євгенія Пасіча.
Про це інформує пресслужба клубу.
32-річний футболіст приєднався до "пивоварів" на правах оренди.
"Досвідчений захисник, який знає, як вести боротьбу на кожному клаптику поля, тепер у біло-зелених кольорах. Вітаємо, Євгене! Бажаємо швидкої адаптації, класної гри та лише перемог разом із Оболонню", – зазначили у клубі.
Пасіч перейшов до харківського клубу в 2024 році на правах вільного агента. Згодом був в оренді у полтавській Ворсклі, за яку зіграв п’ять матчів.
Також виступав за Дніпро-1, Верес та Олімпік.
Раніше Оболонь завершила співпрацю із нападником Ростиславом Таранухою.