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Ювентус оголосив про трансфер канадського нападника, який двічі забивав збірній України

Андрій Мошкун — 4 липня 2025, 23:25
Ювентус оголосив про трансфер канадського нападника, який двічі забивав збірній України
ФК Ювентус

Туринський Ювентус оголосив про підписання канадського нападника Джонатана Девіда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний форвард приєднався до "старої синьйори" як вільний агент після завершення контракту з французьким Ліллем.

Девід уклав із італійським клубом контракт на п’ять років. У сезоні 2024/25 Джонатан відзначився 25 голами та 12 результативними передачами в 49 матчах.

Зазначимо, що у складі збірної Канади Девід зробив дубль у ворота збірної України в рамках Сanadian Shield. В тому матчі господарі турніру перемогли нашу збірну з рахунком 4:2.

Раніше повідомлялося, що в Ювентусі хоче продовжити кар’єру нападник Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен.

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