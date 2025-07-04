Ювентус оголосив про трансфер канадського нападника, який двічі забивав збірній України

Туринський Ювентус оголосив про підписання канадського нападника Джонатана Девіда.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

25-річний форвард приєднався до "старої синьйори" як вільний агент після завершення контракту з французьким Ліллем.

Девід уклав із італійським клубом контракт на п’ять років. У сезоні 2024/25 Джонатан відзначився 25 голами та 12 результативними передачами в 49 матчах.

Зазначимо, що у складі збірної Канади Девід зробив дубль у ворота збірної України в рамках Сanadian Shield. В тому матчі господарі турніру перемогли нашу збірну з рахунком 4:2.

Раніше повідомлялося, що в Ювентусі хоче продовжити кар’єру нападник Наполі та збірної Нігерії Віктор Осімхен.