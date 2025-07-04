Аталанта підписала одного з лідерів Саутгемптона

Аталанта оголосила підписання вінгера Саутгемптона Камалдіна Сулемана.

Про це повідомила пресслужба італійського клубу.

Контракт з гравцем збірної Гани розрахований до 2029 року. За даними Transfermarkt, сума переходу склала 17 мільйонів євро.

Камалдін приєднався до Саутгемптона взимку 2023 року і зіграв всього за англійський клуб 74 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 7 асистів.

Раніше Аталанта на постійній основі підписала контракт з центральним захисником німецького Баєра Оділоном Коссуну.

Нагадаємо, у червні клуб очолив колишній тренер Торіно, Роми та Саутгемптона Іван Юрич.