Аталанта підписала одного з лідерів Саутгемптона
Камалдін Сулемана
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Аталанта оголосила підписання вінгера Саутгемптона Камалдіна Сулемана.
Про це повідомила пресслужба італійського клубу.
Контракт з гравцем збірної Гани розрахований до 2029 року. За даними Transfermarkt, сума переходу склала 17 мільйонів євро.
Камалдін приєднався до Саутгемптона взимку 2023 року і зіграв всього за англійський клуб 74 матчі, в яких забив 4 голи та віддав 7 асистів.
Раніше Аталанта на постійній основі підписала контракт з центральним захисником німецького Баєра Оділоном Коссуну.
Нагадаємо, у червні клуб очолив колишній тренер Торіно, Роми та Саутгемптона Іван Юрич.