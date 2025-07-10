Арсенал підписав данського півзахисника

Данський опорний півзахисник Брентфорда Крістіан Ньоргор став гравцем Арсенала.

Про це повідомляє пресслужба лондонського клубу.

Тривалість контракту 31-річного півзахисника збірної Данії з Арсеналом не називається. За інформацією ЗМІ, Брентфорд отримає за свого гравця 10 мільйонів фунтів плюс 2 мільйони можливих бонусів.

У минулому сезоні на рахунку Ньоргора 6 голів і 4 асисти в 35 матчах за Брентфорд у всіх турнірах. Він виступав за клуб з 2019 року. Також захищав кольори данських Люнгбю та Брондбю, німецького Гамбурга та італійської Фіорентини. Провів 35 матчів і забив 1 гол за збірну Данії.

Раніше повідомлялося про те, що Арсенал запропонував 50 мільйонів фунтів за вінгера Челсі Ноні Мадуеке.