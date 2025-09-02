Нова сторінка в кар'єрі: Зінченко став гравцем Ноттінгем Форест
Гравець Арсенала та збірної України Олександр Зінченко продовжить кар'єру в Ноттінгем Форест.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Згідно з інформацією ЗМІ, перехід відбувся на правах оренди. "Лісники" зуміли також погодити особисті умови з українцем до завершення трансферного вікна в Англії.
У липні 2022 року Арсенал заплатив Манчестер Сіті 30+2 млн фунтів стерлінгів за українця. Контракт Олександра з Арсеналом діє до кінця червня 2026 року.
Transfermakt оцінює Зінченка у 20 млн євро. У сезоні 2024/25 українець зіграв у 23 матчах усіх турнірів, забив один гол і віддав одну результативну передачу.
У нинішній кампанії Олександр жодного разу не потрапив до заявки команди. Наразі Зінченко знаходиться у розташуванні збірної України, яка готується до матчів відбіркового етапу до чемпіонату світу-2026.