Офіційно: Де Брейне – гравець Наполі

Досвідчений бельгійський півзахисник Кевін Де Брейне став гравцем чемпіонів Італії.

Про це клуб повідомив на своїй сторінці в інстаграмі.

Ексгравець Манчестер Сіті приєднався до команди Антоніо Конте на правах вільного агента. Подробиці особистого контракту зіркового новачка з Наполі не повідомляються.

Втім раніше йшлося про те, що 33-річний гравець підпише контракт на два роки, який буде включати опцію продовження.

Де Брейне перейшов у Манчестер Сіті із Вольфсбурга влітку 2015 року за 76 мільйонів євро. Сумарно провів за англійський клуб 413 матчів у всіх турнірах, у яких відзначився 106 голами.

Нещодавно стало відомо, що форвард Наполі Віктор Осімген став на крок ближчим до переїзду до Саудівської Аравії.