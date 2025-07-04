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Верес підписав форварда Ворскли

Олександр Булава — 4 липня 2025, 17:19
Верес підписав форварда Ворскли
Верес

Рівненський Верес оголосив про підписання форварда полтавської Ворскли Дениса Ндукве.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід 25-річного українця відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2025/26 та передбачає першочергову опцію викупу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Ндукве у минулому сезоні забив 4 голи та віддав 2 асисти у 31 матчі.

Раніше рівненський Верес залишили нападники Микола Гайдучик та Руслан Степанюк. Головний тренер команди Олег Шандрук зізнавався, що Верес не може втримувати своїх лідерів.

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