Верес підписав форварда Ворскли

Рівненський Верес оголосив про підписання форварда полтавської Ворскли Дениса Ндукве.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід 25-річного українця відбувся на правах оренди, яка розрахована до завершення сезону-2025/26 та передбачає першочергову опцію викупу. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Ндукве у минулому сезоні забив 4 голи та віддав 2 асисти у 31 матчі.

Раніше рівненський Верес залишили нападники Микола Гайдучик та Руслан Степанюк. Головний тренер команди Олег Шандрук зізнавався, що Верес не може втримувати своїх лідерів.