Кривбас орендував півзахисника Маккабі Тель-Авів
Бар Лін
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Кривбас орендував півзахисника Маккабі Тель-Авів Бара Ліна.
Про це повідомила пресслужба ізраїльського клубу.
Лін попередні два роки грав в оренді в Хапоелі з Хайфи. Минулого сезону хавбек провів 21 матч за клуб у всіх турнірах, відзначившись одним асистом. На його також 3 матчі за збірну Ізраїлю U-21.
Напередодні Кривбас зіграв перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Словенії, зігравши внічию з болгарським ЦСКА.
Також повідомлялося, що ізраїльський фахівець Орі Девід увійшов у тренерський штаб Патріка ван Леувена у Кривбасі.
Раніше Кривбас залишило сім футболістів: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.