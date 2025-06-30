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Кривбас орендував півзахисника Маккабі Тель-Авів

Олексій Мурзак — 30 червня 2025, 19:37
Кривбас орендував півзахисника Маккабі Тель-Авів
Бар Лін
maccabi-tlv.co.il

Кривбас орендував півзахисника Маккабі Тель-Авів Бара Ліна.

Про це повідомила пресслужба ізраїльського клубу.

Лін попередні два роки грав в оренді в Хапоелі з Хайфи. Минулого сезону хавбек провів 21 матч за клуб у всіх турнірах, відзначившись одним асистом. На його також 3 матчі за збірну Ізраїлю U-21.

Напередодні Кривбас зіграв перший контрольний матч на навчально-тренувальних зборах в Словенії, зігравши внічию з болгарським ЦСКА.

Також повідомлялося, що ізраїльський фахівець Орі Девід увійшов у тренерський штаб Патріка ван Леувена у Кривбасі.

Раніше Кривбас залишило сім футболістів: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.

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