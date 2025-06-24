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Ексгравець Кривбаса перейшов у Ордабаси

Олег Дідух — 24 червня 2025, 11:31
Ексгравець Кривбаса перейшов у Ордабаси
Юрій Вакулко
ФК Ордабаси

Український півзахисник Юрій Вакулко став гравцем Ордабаси.

Про це повідомляє пресслужба казахстанського клубу.

Умови контракту та термін його дії не розголошуються. Вакулко перейшов у Ордабаси на правах вільного агента. На початку червня Кривбас оголосив про припинення співпраці з 27-річним півзахисником.

Вакулко виступав за Кривбас з літа 2023 року. Сумарно за цей період провів 46 матчів за криворізький клуб у всіх турнірах, відзначившись у них 2 асистами.

Раніше у своїй кар’єрі Вакулко виступав за Дніпро, Арсенал Київ, Дніпро-1, сербський Партизан і латвійську Ригу. Грав за молодіжні збірні України різних вікових категорій.

Нагадаємо, раніше Кривбас оголосив про призначення Патріка Ван Леувена на посаду головного тренера.

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