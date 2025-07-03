Бешикташ оголосив про оренду конкурента Довбика по нападу в Ромі

Англійський форвард Роми Теммі Абрахам став гравцем Бешикташа.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

Угода передбачає оренду до кінця наступного сезону з можливим викупом контракту гравця за 13 мільйонів євро.

Сезон-2024/25 Абрахам провів на правах оренди в Мілані, де відзначився 10 голами та 7 асистами в 45 матчах. "Россонері" відмовилися викупляти 27-річного англійця.

Раніше повідомлялося, що Рома, за яку виступає український форвард Артем Довбик, розглядає можливість підписання нападника Ліона та збірної Грузії Жоржа Мікаутадзе.