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Бешикташ оголосив про оренду конкурента Довбика по нападу в Ромі

Олексій Мурзак — 3 липня 2025, 19:14
Бешикташ оголосив про оренду конкурента Довбика по нападу в Ромі
Теммі Абрахам
x.com/Besiktas

Англійський форвард Роми Теммі Абрахам став гравцем Бешикташа.

Про це повідомила пресслужба турецького клубу.

Угода передбачає оренду до кінця наступного сезону з можливим викупом контракту гравця за 13 мільйонів євро.

Сезон-2024/25 Абрахам провів на правах оренди в Мілані, де відзначився 10 голами та 7 асистами в 45 матчах. "Россонері" відмовилися викупляти 27-річного англійця.

Раніше повідомлялося, що Рома, за яку виступає український форвард Артем Довбик, розглядає можливість підписання нападника Ліона та збірної Грузії Жоржа Мікаутадзе.

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