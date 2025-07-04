Аталанта підписала 17-річного одноклубника Малиновського

Італо-нігерійський захисник Дженоа Онест Аганор став гравцем Аталанти.

Про це повідомляє пресслужба клубу з Бергамо.

Контракт із 17-річним захисником розрахований на три роки – до літа 2028 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, Аганор обійшовся Аталанті в 16 мільйонів євро.

У минулому сезоні Аганор взяв участь у 6 матчах Серії А в складі Дженоа, сумарно провівши на полі 270 хвилин. На рахунку тінейджера одна гольова передача у цих шести поєдинках. Аганор може грати на позиціях лівого та центрального захисника.

Це вже не перше підписання Аталанти у поточне трансферне вікно. Напередодні клуб із Бергамо підписав вінгера Саутгемптона Камалдіна Сулемана за 17 мільйонів євро.