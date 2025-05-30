Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал оголосив про підписання Александера-Арнольда

Олег Дідух — 30 травня 2025, 13:18
Реал оголосив про підписання Александера-Арнольда
Трент Александер-Арнольд
Getty Images

Фланговий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд перейшов у Реал.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Контракт із 26-річним захисником збірної Англії розрахований на 6 років – до кінця червня 2031 року. Угода набере чинності уже 1 червня поточного року, що означає, що Александер-Арнольд зможе виступити за Реал на клубному чемпіонаті світу 2025 року в США.

Александер-Арнольд мав перейти у Реал на правах вільного агента з 1 липня. Проте Ліверпуль отримає від мадридського клубу компенсацію за те, що гравець приєднається до команди на місяць раніше.

Англійський захисник є вихованцем Ліверпуля, за першу команду "Червоних" дебютував у сезоні-2016/17. Сумарно провів за рідний клуб 354 матчі в усіх турнірах і забив 23 голи.

Ліверпуль Реал Мадрид Трент Александер-Арнольд

Трент Александер-Арнольд

Як замінити генія і виграти АПЛ в дебютному сезоні: метод Арне Слота
Я був розчарований, – Клопп відреагував на свист фанатів Ліверпуля в бік Трента
Трент не зіграє в останньому турі АПЛ: відома причина
Карвахаль: Я не боюся конкуренції з Трентом
Я не міг би просити більшого, – Анчелотті задоволений трансферною політикою Реала

Останні новини