Реал оголосив про підписання Александера-Арнольда

Фланговий захисник Ліверпуля Трент Александер-Арнольд перейшов у Реал.

Про це повідомляє пресслужба мадридського клубу.

Контракт із 26-річним захисником збірної Англії розрахований на 6 років – до кінця червня 2031 року. Угода набере чинності уже 1 червня поточного року, що означає, що Александер-Арнольд зможе виступити за Реал на клубному чемпіонаті світу 2025 року в США.

Александер-Арнольд мав перейти у Реал на правах вільного агента з 1 липня. Проте Ліверпуль отримає від мадридського клубу компенсацію за те, що гравець приєднається до команди на місяць раніше.

Англійський захисник є вихованцем Ліверпуля, за першу команду "Червоних" дебютував у сезоні-2016/17. Сумарно провів за рідний клуб 354 матчі в усіх турнірах і забив 23 голи.