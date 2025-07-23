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Кривбас відпустив легіонера в чемпіонат Ізраїлю

Андрій Мошкун — 23 липня 2025, 13:24
Кривбас відпустив легіонера в чемпіонат Ізраїлю
ФК Кривбас

23-річний Оче Очовечі, права на якого належать Кривбасу, перейшов до клубу другого дивізіону Ізраїлю Хапоель Рішон-ле-Ціон.

Про це повідомила пресслужба криворізького клубу.

Нігерійський нападник виступатиме за ізраїльську команду на правах річної оренди з опцією викупу.

Очовечі приєднався до Кривбасу минулого літа як вільний агент, але невдовзі був відданий в оренду до азербайджанського клубу, де зіграв лише два матчі.

Раніше Кривбас оголосив про підписання сьомого літнього новачка, яким став венесуельський захисник Карлос Рохас.

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