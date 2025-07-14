Чорноморець підписав двох лідерів Ворскли

Одеський Чорноморець оголосив про підписання ще трьох футболістів.

Про це йдеться на офіційному сайті "моряків".

Окрім Микити Степовоого, Максима Лопирьонка та Ростислава Русина, які приєдналися до команди вчора, одесити також підписали контракти із двома лідерами Ворскли Владиславом Кулачем та Олександром Скляром, а також із колишнім гравцем Миная Євгенієм Рязанцевим.

Усі три переходи відбулися на правах вільного агента, проте деталі контракту футболістів із клубом не розголошуються.

Нагадаємо, що за підсумками сезону-2024/2025 одеська команда посіла останнє місце в турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги та напряму вилетіла до Першої ліги.

Старт сезону для "моряків" запланований на 2 серпня, разом із початком сезону у другому за силою дивізіоні України.

Раніше повідомлялося про те, що екстренер Чорноморця Олександр Бабич може очолити Ворсклу.