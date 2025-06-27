Твенте оголосив про трансфер захисника Шахтаря
Став Лемкін
Твенте
Ізраїльський захисник донецького Шахтаря Став Лемкін став гравцем нідерландського Твенте.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
22-річний гравець підписав контракт до кінця сезону-2027/28 з опцією продовження ще на один рік. Фінансові деталі не розголошуються.
Transfermarkt вказує, що Твенте заплатив Шахтарю 1,5 млн євро за трансфер гравця.
Минулий сезон оборонець провів на правах оренди у Маккабі Тель-Авів. В угоді була прописана опція викупу, про ізраїльський клуб не встиг її активувати в обумовлений термін.
Лемкін перейшов у Шахтар влітку 2023 року з Хапоеля Тель-Авів за 850 тисяч євро, проте провів за донецький клуб лише 5 офіційних матчів.