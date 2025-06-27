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Твенте оголосив про трансфер захисника Шахтаря

Олександр Булава — 27 червня 2025, 22:57
Твенте оголосив про трансфер захисника Шахтаря
Став Лемкін
Твенте

Ізраїльський захисник донецького Шахтаря Став Лемкін став гравцем нідерландського Твенте.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний гравець підписав контракт до кінця сезону-2027/28 з опцією продовження ще на один рік. Фінансові деталі не розголошуються.

Transfermarkt вказує, що Твенте заплатив Шахтарю 1,5 млн євро за трансфер гравця.

Минулий сезон оборонець провів на правах оренди у Маккабі Тель-Авів. В угоді була прописана опція викупу, про ізраїльський клуб не встиг її активувати в обумовлений термін.

Лемкін перейшов у Шахтар влітку 2023 року з Хапоеля Тель-Авів за 850 тисяч євро, проте провів за донецький клуб лише 5 офіційних матчів.

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