Твенте оголосив про трансфер захисника Шахтаря

Ізраїльський захисник донецького Шахтаря Став Лемкін став гравцем нідерландського Твенте.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний гравець підписав контракт до кінця сезону-2027/28 з опцією продовження ще на один рік. Фінансові деталі не розголошуються.

Transfermarkt вказує, що Твенте заплатив Шахтарю 1,5 млн євро за трансфер гравця.

Минулий сезон оборонець провів на правах оренди у Маккабі Тель-Авів. В угоді була прописана опція викупу, про ізраїльський клуб не встиг її активувати в обумовлений термін.

Лемкін перейшов у Шахтар влітку 2023 року з Хапоеля Тель-Авів за 850 тисяч євро, проте провів за донецький клуб лише 5 офіційних матчів.