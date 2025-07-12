Баєр підсилився півзахисником ПСВ та збірної США
Малік Тільманн
Баєр
Леверкузенський Баєр оголосив про підписання атакувального хавбека ПСВ Маліка Тільманна.
Про це повідомила пресслужба "фармацевтів".
Сторони підписали контракт до 2030 року, а нідерландський колектив отримав за свого футболіста близько 35 мільйонів євро.
Свою кар'єру Тільманн розпочинав у Баварії, але не зміг закріпитись у складі "Рекордмайстер". Згодом хавбек відправлявся в оренди до Рейнджерс та ПСВ, який минулого літа викупив його контракт.
В сезоні-2024/25 Малік зіграв 34 матчі у всіх турнірах, забивши при цьому 16 м'ячів та записавши на свій рахунок 5 результативних передач.
Раніше повідомлялось, що Баєр підсилився талановитим вінгером Манчестер Сіті.