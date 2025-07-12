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Баєр підсилився півзахисником ПСВ та збірної США

Володимир Максименко — 12 липня 2025, 11:33
Малік Тільманн
Малік Тільманн
Баєр

Леверкузенський Баєр оголосив про підписання атакувального хавбека ПСВ Маліка Тільманна.

Про це повідомила пресслужба "фармацевтів".

Сторони підписали контракт до 2030 року, а нідерландський колектив отримав за свого футболіста близько 35 мільйонів євро.

Свою кар'єру Тільманн розпочинав у Баварії, але не зміг закріпитись у складі "Рекордмайстер". Згодом хавбек відправлявся в оренди до Рейнджерс та ПСВ, який минулого літа викупив його контракт.

В сезоні-2024/25 Малік зіграв 34 матчі у всіх турнірах, забивши при цьому 16 м'ячів та записавши на свій рахунок 5 результативних передач.

Раніше повідомлялось, що Баєр підсилився талановитим вінгером Манчестер Сіті.

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