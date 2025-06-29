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ЛНЗ оголосив про підписання контракту з голкіпером-рекордсменом УПЛ

Олексій Мурзак — 29 червня 2025, 18:33
ЛНЗ оголосив про підписання контракту з голкіпером-рекордсменом УПЛ
Олексій Паламарчук
ФК Інгулець

ЛНЗ оголосив про підписання колишнього голкіпера Інгульця Олексія Паламарчука.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Про термін угоди та фінансову складову наразі невідомо.

Паламарчук є рекордсменом за найдовшою серією відбитих пенальті, яка складає шість матчів. Також воротар потрапив до символічної збірної УПЛ сезону 2024/25.

Він захищав ворота Інгульця з 2022 до 2025 року, відігравши за цей час 76 матчів, 6804 хвилини боротьби, 30 "сухих" матчів.

У номінації найкращий воротар сезону він зайняв 3-тю сходинку, поступившись Георгію Єрмакову (Олександрія) та Дмитру Різнику (Шахтар).

Раніше ЛНЗ оголосив про підписання колишнього форварда Епіцентра Данила Кравчука.

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