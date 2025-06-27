ЛНЗ оголосив про підписання найкращого гравця та бомбардира Першої ліги минулого сезону

ЛНЗ оголосив про підписання колишнього форварда Епіцентра Данила Кравчука.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Про деталі угоди та термін контракту наразі не розголошується.

23-річний нападник в минулій кампанії забив 13 голів в 20 матчах чемпіонату, ставши найкращим бомбардиром першості. Його також було визнано найкращим гравцем Першої ліги сезону 2024/25. Він грав за Епіцентр з осені 2023 року, куди перейшов з полтавської Ворскли.

Раніше повідомлялося, що гравець перебуває за крок від переходу в Корону, яка виступає в Екстраклясі.

Напередодні ЛНЗ оголосив про підписання колишнього центрального захисника Руха Романа Дідика.