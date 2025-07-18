Олександрія викупила контракт півзахисника Сан-Паулу

Півзахисник Сан-Паулу Матеус Амарал, який сезон-2024/25 провів у Олександрії на правах оренди, став повноцінним гравцем срібного призера УПЛ.

Про це повідомила пресслужба "жовто-чорних".

Угоду розраховано до літа 2028 року, а сума трансферу, за даними Transfermarkt, склала 70 тисяч євро.

Минулої кампанії Матеус зіграв 2 матчі за основний склад "містян" та 7 за Олександрію-2 у Другій лізі України – 1 забитий м'яч.

Напередодні підопічні Кирила Нестеренка поступились чорногорській Младості у товариському матчі.