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Олександрія викупила контракт півзахисника Сан-Паулу

Володимир Максименко — 18 липня 2025, 15:12
Олександрія викупила контракт півзахисника Сан-Паулу
Матеус Амарал
instagram.com/mateusamaral_04

Півзахисник Сан-Паулу Матеус Амарал, який сезон-2024/25 провів у Олександрії на правах оренди, став повноцінним гравцем срібного призера УПЛ.

Про це повідомила пресслужба "жовто-чорних".

Угоду розраховано до літа 2028 року, а сума трансферу, за даними Transfermarkt, склала 70 тисяч євро.

Минулої кампанії Матеус зіграв 2 матчі за основний склад "містян" та 7 за Олександрію-2 у Другій лізі України – 1 забитий м'яч.

Напередодні підопічні Кирила Нестеренка поступились чорногорській Младості у товариському матчі.

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