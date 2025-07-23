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Конкурент для Довбика. Рома підписала нового форварда

Олег Дідух — 23 липня 2025, 11:00
Конкурент для Довбика. Рома підписала нового форварда
Еван Фергюсон
ФК Рома

Форвард Брайтона Еван Фергюсон став гравцем Роми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Йдеться про річну оренду вартістю 3 мільйони євро. В угоді прописана опція викупу за 40 мільйонів.

У складі Роми Фергюсон виступатиме під 11-м номером, під яким у минулому сезоні грав Артем Довбик. Раніше повідомлялося про те, що українець у сезоні-2025/26 носитиме на спині №9.

Більшу частину минулого сезону Еван Фергюсон провів у Брайтоні, а заключні три місяці він відіграв у складі Вест Гема на правах оренди. Проте в жодному з клубів він не мав багато ігрового часу. Взявши участь у 23 матчах, 20-річний нападник провів на полі всього 541 хвилину, відзначившись тільки одним голом.

Раніше Довбик отримав травму на тренуванні Роми.

Брайтон Рома Еван Фергюсон

Рома

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