Конкурент для Довбика. Рома підписала нового форварда

Форвард Брайтона Еван Фергюсон став гравцем Роми.

Про це повідомляє пресслужба італійського клубу.

Йдеться про річну оренду вартістю 3 мільйони євро. В угоді прописана опція викупу за 40 мільйонів.

У складі Роми Фергюсон виступатиме під 11-м номером, під яким у минулому сезоні грав Артем Довбик. Раніше повідомлялося про те, що українець у сезоні-2025/26 носитиме на спині №9.

Більшу частину минулого сезону Еван Фергюсон провів у Брайтоні, а заключні три місяці він відіграв у складі Вест Гема на правах оренди. Проте в жодному з клубів він не мав багато ігрового часу. Взявши участь у 23 матчах, 20-річний нападник провів на полі всього 541 хвилину, відзначившись тільки одним голом.

Раніше Довбик отримав травму на тренуванні Роми.