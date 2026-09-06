Тренер Буковини анонсував підписання легіонера, який вигравав чемпіонат світу

Буковина незабаром підсилить склад легіонером, який вигравав чемпіонат світу.

Про це після матчу з Епіцентром у 5-му турі УПЛ повідомив наставник чернівецького клубу Сергій Шищенко.

Він анонсував, що це буде нападник, однак ім'я потенційного новачка не розкрив.

"У нас буде ще один гравець новий, тому я так анонсую. Ми чекаємо гравця ще одного. Нападник. Я думаю, що ми здивуємо цим гравцем, тому що він теж дуже важливий для нас буде. Пару днів – і все визнаєтеся.

Це – легіонер. Чемпіон світу", – повідомив тренер, однак не уточнив, якого саме чемпіонату світу.