Ліверпуль оголосив про трансфер Вірца

Півзахисник Баєра Флоріан Вірц перейшов у Ліверпуль.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

22-річний хавбек підписав довгостроковий контракт з "червоними" після узгодження особистих умов та успішного проходження медогляду. Фінансові деталі не розголошуються. Номер гравця оголосять найближчим часом.

Футболіст приєднається до команди у липні, перед стартом передсезонного збору.

За інформацією журналіста Флоріана Плеттебренга, контракт Вірца розрахований на 5 років, чемпіон Англії заплатив фіксовану суму у 130-135 мільйонів євро. У разі виконанні певних умов, загальна сума трансферу може сягати 150 млн.

У сезоні-2024/25 Флоріан зіграв 25 матчів у всіх турнірах, в яких забив 12 голів та віддав 8 результативних передач.

Раніше стало відомо про перехід Джеремі Фрімпонга з Баєра в Ліверпуль.