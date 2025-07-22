Ювентус оголосив про трансфер Консейсана

Франсішку Консейсан став повноцінним гравцем Ювентуса.

Про це туринський клуб повідомив на своєму сайті.

Ювентус викупив контракт вінгера у Порту після завершення оренди, в якій португалець провів за італійський клуб сезон 2024/25.

22-річний футболіст підписав довгострокову угоду з "б'янконері" до літа 2030 року. Сума трансферу склала 30,4 мільйона євро, яку італійський клуб сплачуватиме протягом наступних чотирьох фінансових років.

Окрім цього, Порту може отримати ще 1,6 млн євро у вигляді бонусів.

У сезоні 2024/25 Консейсан провів 40 матчів у всіх турнірах, забивши 7 голів та зробивши 8 результативних передач.

Раніше Ювентус домовився з Манчестер Юнайтед щодо трансферу Санчо.