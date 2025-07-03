Найкращий воротар минулого сезону УПЛ повернувся в Маккабі

Найкращий голкіпер сезону УПЛ 2024/25 Георгій Єрмаков приєднався до складу Маккабі Хайфа після участі на молодіжному Євро-2025 в Словаччині.

Своїми враженнями після повернення він поділився у коментарі One.

"Я дуже радий бути тут, це великий клуб з великою історією, і я дуже радий почати тут працювати. Я знаю, що це один з найбільших клубів в Ізраїлі, з багатьма титулами. Я дивився ігри Маккабі Хайфа в ЛЧ, тому це навчило мене про клуб. Відтоді я стежу за командою, дивлюся ігри, читаю про команду.



Я дивився ігри Маккабі з Хайфи, не всі, але деякі. Я хочу допомогти команді виграти якомога більше титулів, якомога більше. Мені зрозуміло, що це великі цілі, ми повинні наполегливо працювати як команда та індивідуально", – розповів Єрмаков.