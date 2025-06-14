Карпати оголосили про трансфер бразильського захисника
Жан Педрозу
ФК Карпати
Львівські Карпати підписали бразильського центрального захисника Жаня Педрозу.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
"Леви" активували опцію викупу гравця у бразильського клубу Курітіба. Деталі угоди не розголошуються.
Педрозу приєднався до Карпат влітку 2024 року на правах оренди. У попередньому сезоні оборонець зіграв 20 матчів та відзначився одним забитим м'ячем.
Зазначимо, що у складі збірної Бразилії U-20 Жан став переможцем молодіжного Копа Америка-2023.
Раніше повідомлялося, що Карпати близькі до підписання голкіпера Кривбаса Андрія Кліщука.