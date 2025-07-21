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Зоря підписала експівзахисника Корінтіанса

Андрій Мошкун — 21 липня 2025, 17:17
Зоря підписала експівзахисника Корінтіанса
ФК Зоря

25-річний півзахисник Руан Олівейра став новим гравцем луганської Зорі.

Про це інформує пресслужба клубу.

Гравець виступав в бразильській Серії А та Серії Б. Зокрема, Руан грав за Корінтіанс (32 гри, 2 голи та 3 передачі) та Метрополітано (14 ігор, 1 забитий м’яч).

Останній клуб хавбека – Куяба, за яку він зіграв 14 матчів і відзначився 2 голами і 4 асистами. Переважну більшість поєдинків бразилець зіграв на позиціях центрального та атакувального півзахисника.

Раніше повідомлялося, що гравець перебуває у Зорі на перегляді.

Цього літа Зоря вже підписала Ігоря Пердуту, Андрію Яньїча, Навіна Малиша та Романа Саленка.

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