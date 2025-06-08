Визначився найкращий воротар УПЛ сезону-2024/25
Георгій Єрмаков
УПЛ
Українська Прем'єр-ліга визначила найкращого воротаря сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба змагання.
Ним став представник Олександрії Георгій Єрмаков. У голосуванні гравець "містян" обійшов Дмитра Різника з Шахтаря та Олексія Паламарчука з Інгульця.
Минулої кампанії Єрмаков зіграв усі 30 матчів, пропустивши 22 голи та 15 разів зберігши свої ворота у недоторканності.
З цим показником голкіпер встановив новий клубний рекорд Олександрії, перевершивши досягнення Юрія Паньківа.
Раніше УПЛ назвала найкращого молодого футболіста минулого сезону.