Визначився найкращий воротар УПЛ сезону-2024/25

Українська Прем'єр-ліга визначила найкращого воротаря сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Ним став представник Олександрії Георгій Єрмаков. У голосуванні гравець "містян" обійшов Дмитра Різника з Шахтаря та Олексія Паламарчука з Інгульця.

Минулої кампанії Єрмаков зіграв усі 30 матчів, пропустивши 22 голи та 15 разів зберігши свої ворота у недоторканності.

З цим показником голкіпер встановив новий клубний рекорд Олександрії, перевершивши досягнення Юрія Паньківа.

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