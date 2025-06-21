Полісся оголосило про підписання Філіппова
Олександр Філіппов
ФК Полісся
Відомий український нападник Олександр Філіппов став гравцем житомирського Полісся.
Про це повідомляє пресслужба українського клубу.
За їхньою інформацією, контракт із 32-річним форвардом розрахований на два роки – до літа 2027 року. Філіппов перейшов у Полісся на правах вільного агента: вчора, 20 червня, він розірвав контракт із Олександрією.
У минулому сезоні на рахунку Філіппова 10 голів у 27 матчах УПЛ. Форвард перейшов з Олександрії в Полісся слідом за головним тренером Русланом Ротанем.
Раніше Філіппов у своїй кар’єрі виступав за такі клуби як Арсенал Київ, Іллічівець, Нікополь-НГПУ, Авангард, Десна, Сент-Трюйден, Ригу і Дніпро-1.
Напередодні Полісся назвало стадіон, де гратиме домашні матчі єврокубків.