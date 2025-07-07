Не протримався в Саудівській Аравії і року: Фенербахче підписав Дурана

Форвард Аль-Насра з Саудівської Аравії Джон Дуран перейшов до турецького Фенербахче.

Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.

Орендна угода розрахована на один рік. Фенербахче покриватиме зарплату Дурана, який узимку покинув Астон Вілллу та перейшов до Аль-Насра за 77 млн євро.

Kulübümüz, Al Nassr FC forması giyen Jhon Duran’ın, 1 yıllığına kiralık olarak kadromuza katılması konusunda hem kulübüyle hem de oyuncuyla anlaşmaya varmıştır.



Futbolcumuza, çubuklu formamız altında başarılarla dolu bir sezon dileriz.



Fenerbahçe Spor Kulübü pic.twitter.com/0e2tSE5ayy — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 6, 2025

Футболіст зіграв за саудівський клуб 18 матчів, у яких забив 12 м'ячів, не відзначавшись результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює Дурана у 35 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що трансфер колумбійця відкриває шлях Аль-Насру для підписання ще одного іноземного футболіста. Ним може стати хавбек Манчестер Юнайтед Каземіро.