Не протримався в Саудівській Аравії і року: Фенербахче підписав Дурана
ФК Фенербахче
Форвард Аль-Насра з Саудівської Аравії Джон Дуран перейшов до турецького Фенербахче.
Про це повідомляє пресслужба стамбульського клубу.
Орендна угода розрахована на один рік. Фенербахче покриватиме зарплату Дурана, який узимку покинув Астон Вілллу та перейшов до Аль-Насра за 77 млн євро.
Футболіст зіграв за саудівський клуб 18 матчів, у яких забив 12 м'ячів, не відзначавшись результативними передачами. Портал Transfermarkt оцінює Дурана у 35 мільйонів євро.
Раніше повідомлялося, що трансфер колумбійця відкриває шлях Аль-Насру для підписання ще одного іноземного футболіста. Ним може стати хавбек Манчестер Юнайтед Каземіро.