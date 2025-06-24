Денис Кузик став гравцем ЛНЗ
Денис Кузик
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Колишній півзахисник Кривбаса Денис Кузик підписав контракт з черкаським ЛНЗ.
Про це повідомила пресслужба колективу.
Строки підписаної угоди та умови трансферу залишаються невідомими.
Кузик виступав за Кривбас з 2023 року і за цей час зіграв 61 матч, в яких забив сім м'ячів та віддав вісім результативних передач. Його контракт з криворіжцями було розраховано ще на рік, а Transfermarkt оцінює гравця в 1 мільйон євро.
Раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з вісьмома футболістами.
Також повідомлялося, що черкащани підписали форварда Епіцентра Данила Кравчука.