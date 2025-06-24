Денис Кузик став гравцем ЛНЗ

Колишній півзахисник Кривбаса Денис Кузик підписав контракт з черкаським ЛНЗ.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Строки підписаної угоди та умови трансферу залишаються невідомими.

Кузик виступав за Кривбас з 2023 року і за цей час зіграв 61 матч, в яких забив сім м'ячів та віддав вісім результативних передач. Його контракт з криворіжцями було розраховано ще на рік, а Transfermarkt оцінює гравця в 1 мільйон євро.

Раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з вісьмома футболістами.

Також повідомлялося, що черкащани підписали форварда Епіцентра Данила Кравчука.