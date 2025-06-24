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Денис Кузик став гравцем ЛНЗ

Володимир Максименко — 24 червня 2025, 10:29
Денис Кузик став гравцем ЛНЗ
Денис Кузик
instagram.com/kuzya_6

Колишній півзахисник Кривбаса Денис Кузик підписав контракт з черкаським ЛНЗ.

Про це повідомила пресслужба колективу.

Строки підписаної угоди та умови трансферу залишаються невідомими.

Кузик виступав за Кривбас з 2023 року і за цей час зіграв 61 матч, в яких забив сім м'ячів та віддав вісім результативних передач. Його контракт з криворіжцями було розраховано ще на рік, а Transfermarkt оцінює гравця в 1 мільйон євро.

Раніше ЛНЗ оголосив про завершення співпраці з вісьмома футболістами.

Також повідомлялося, що черкащани підписали форварда Епіцентра Данила Кравчука.

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Кузик

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