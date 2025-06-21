Гра розпочалась: Металіст 1925 оголосив про перехід Калюжного, Крупського та ще трьох гравців

Харківський Металіст 1925 серйозно підсилив свій склад перед стартом сезону в Українській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Гравцями харківського колективу стали Ілля Крупський (Ворскла), Євген Павлюк (Ворскла), Олександр Мартинюк (Олександрія), Іван Калюжний (Олександрія) та Денис Антюх (Зоря).

Деталі угоди наразі не розголошуються.

Зазначимо, що Іван Калюжний наприкінці сезону залишив Олександрію, за яку виступав з 2021-го, зігравши за цей час 67 матчів – чотири голи та шість асистів.

23-річний лівий захисник Олександр Мартинюк приєднався до харків'ян теж з Олександрії. За інформацією ТаТоТаке трансфер мав обійтися харківському клубу в 1,5 млн євро.

Вінгер Денис Антюх перейшов на правах вільного агента із Зорі. Його контракт завершився влітку 2025 року.

Оборонця Іллю Крупського харків'яни викупили у Ворскли взимку за 3 млн євро.

Нагадаємо, Металіст 1925 здобув право виступати в УПЛ наступного сезону завдяки перемозі над Лівим Берегом (2:0 за сумою двох поєдинків) у перехідних матчах.

Напередодні клуб призначив нового головного тренера, яким став Младен Бартулович.