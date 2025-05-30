Ліверпуль представив Фрімпонга в статусі нового гравця команди Слота

Головний тренер Ліверпуля Арне Слот отримав у своє розпорядження нового підопічного, яким став Джеремі Фрімпонг.

Про це мерсисайдці повідомили на своєму сайті.

Сторони поставили свої підписи під багаторічним контрактом, детальні умови якого не розкриваються. Згідно із західними джерелами, "червоні" заплатили Баєру за 24-річного нідерландця 35 мільйонів євро.

"Все пройшло досить легко. Ліверпуль прийшов і сказав, що вони зацікавлені, і, очевидно, для мене це не було проблемою. Я сказав своїм агентам: "Що б ви, хлопці, не робили, просто зробіть це". Вболівальники Ліверпуля, я збираюся віддати всі свої сили, свою енергію, свій робочий ритм і сподіваюся, що ми зможемо перемагати разом, святкувати разом, вигравати все разом. Я дуже радий бути тут. Дякую вам, хлопці, що прийняли мене, і я не підведу вас, я дам вам енергію, яку ви хочете", – сказав новоспечений гравець Ліверпуля.

We have agreed the signing of Jeremie Frimpong from Bayer Leverkusen 🙌🔴 — Liverpool FC (@LFC) May 30, 2025

Джеремі Фрімпонг – вихованець академії Манчестер Сіті. Останні 4,5 роки він провів у складі Баєра, разом з яким у сезоні-2023/24 став чемпіоном Німеччини, а також виграв національні Кубок та Суперкубок.

За цей час у Леверкузені футболіст взяв участь у 190 матчах, у яких відзначився 30 голами та 44 асистами. Фрімпонг може зіграти на будь-якій позиції правого флангу, але переважно виступав у ролі латераля.

Нагадаємо, що сьогодні, 30 травня, стало відомо про перехід Трента Александер-Арнольда з Ліверпуля в Реал.