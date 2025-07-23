Чергове підсилення: Ліверпуль підписав форварда Айнтрахта

Чемпіон англійської Прем'єр-ліги Ліверпуль продовжує підсилювати свій склад. Цього разу титулований клуб підписав нападника німецького Айнтрахта Уго Екітіке.

Про це інформує пресслужба команди.

Про деталі угоди не повідомляється, проте за інформацією ЗМІ, мерсисайдці пропонували за 23-річного нападника збірної Франції 90 мільйонів євро плюс бонуси.

Уго Екітіке перейшов до Айнтрахта з ПСЖ спочатку на правах оренди взимку 2024 року, після чого влітку того ж року німці викупили його контракт за 16,5 мільйона євро.

За півтора року у складі "орлів" нападник взяв участь у 64 матчах, у яких забив 26 голів та віддав 14 результативних передач.

Раніше повідомлялося, що Ліверпуль зацікавлений у трансфері вінгера Реала Родріго. Майбутнє бразильця перебуває під питанням. Тому інтерес до нього проявляє низка топових клубів. Нещодавно повідомляли про зацікавленість Барселони та ПСЖ.