ЛНЗ оголосив про підписання ще одного колишнього гравця Руха
ЛНЗ оголосив про підписання колишнього центрального захисника Руха Романа Дідика.
Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.
Про термін угоди та фінансові умови контракту наразі нічого невідомо.
Роман Дідик є вихованцем футбольної школи Руха та одним з перших гравців, які закінчивши ДЮСШ, закріпилися у основній команді.
Загалом у складі "жовто-чорних" в усіх турнірах захисник відзначився 4 голами і 3 асистами в 90 поєдинках. Також Дідик входить у топ-5 гравців за кількістю проведених матчів за клуб.
Із Руху Роман викликався до молодіжної та олімпійської збірних України. Transfermarkt оцінює 22-річного захисника у 800 тисяч євро.
Раніше ЛНЗ оголосив про підписання ще одного колишнього гравця Руха – півзахисника Андрія Рябова.