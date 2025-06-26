ЛНЗ оголосив про підписання колишнього центрального захисника Руха Романа Дідика.

Про це повідомила пресслужба черкаського клубу.

Про термін угоди та фінансові умови контракту наразі нічого невідомо.

Роман Дідик є вихованцем футбольної школи Руха та одним з перших гравців, які закінчивши ДЮСШ, закріпилися у основній команді.

Загалом у складі "жовто-чорних" в усіх турнірах захисник відзначився 4 голами і 3 асистами в 90 поєдинках. Також Дідик входить у топ-5 гравців за кількістю проведених матчів за клуб.

Із Руху Роман викликався до молодіжної та олімпійської збірних України. Transfermarkt оцінює 22-річного захисника у 800 тисяч євро.

Раніше ЛНЗ оголосив про підписання ще одного колишнього гравця Руха – півзахисника Андрія Рябова.