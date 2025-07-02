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Атлетико оголосив про підписання вінгера збірної Іспанії

Олег Дідух — 2 липня 2025, 17:10
Атлетико оголосив про підписання вінгера збірної Іспанії
ФК Атлетико Мадрид

Вінгер Вільярреала та збірної Іспанії Алекс Баена став гравцем Атлетико Мадрид.

Про це повідомляє пресслужба "Матрацників".

За їхньою інформацією, 23-річний іспанець підписав контракт із Атлетико на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, йдеться про 45 мільйонів євро плюс 5 мільйонів можливих бонусів.

У сезоні-2024/25 Алекс Баена взяв участь у 33 матчах за Вільярреал у всіх турнірах, у яких відзначився 7 голами та 10 асистами. На рахунку вінгера 2 голи в 9 матчах за збірну Іспанії.

Раніше повідомлялося про те, що частиною трансферу Баени стане Родріго Рікельме, який відправиться у Вільярреал за 15 мільйонів євро.

Напередодні Атлетико оголосив про підписання лівого захисника Аталанти Маттео Руджері.

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