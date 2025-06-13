Аталанта оголосила про трансфер захисника Баєра

Італійська Аталанта на постійній основі підписала контракт з центральним захисником німецького Баєра Оділоном Коссуну.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода розрахована до літа 2029 року. Фінансові деталі не розголошуються.

За інформацією інсайдера Ніколи Скіри, Аталанта активувала опцію викупу 24-річного гравця та заплатила "фармацевтам" 20 млн євро.

У поточному сезоні Оділон провів за бергамасків 23 матчі у всіх турнірах: 18 матчів у Серії А, 4 матчі в Лізі чемпіонів УЄФА та 1 матч у Суперкубку Італії.

Напередодні колишній тренер Торіно, Роми та Саутгемптона Іван Юрич очолив Аталанту.