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Баєр оголосив про підписання захисника Ліверпуля

Олег Дідух — 2 липня 2025, 12:49
Баєр оголосив про підписання захисника Ліверпуля
Джарелл Куанса
ФК Баєр

Центральний захисник Ліверпуля Джарелл Куанса став гравцем леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт із 22-річним англійцем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, мова йде про 35 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів. У Ліверпуля буде опція зворотного викупу за 60 мільйонів, вона набере чинності влітку 2027 року.

Куанса є вихованцем Ліверпуля, другу половину сезону-2022/23 провів у оренді в Брістоль Роверс. У сезоні 2024/25 Куанса провів 25 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Це вже другий гучний трансфер між Ліверпулем і Баєром у нинішнє міжсезоння. Раніше Флоріан Вірц відправився на Туманний Альбіон.

Ліверпуль Баєр Леверкузен Джарелл Куанса

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