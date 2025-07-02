Баєр оголосив про підписання захисника Ліверпуля

Центральний захисник Ліверпуля Джарелл Куанса став гравцем леверкузенського Баєра.

Про це повідомляє пресслужба німецького клубу.

Контракт із 22-річним англійцем розрахований на 5 років – до літа 2030 року. Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, мова йде про 35 мільйонів євро плюс 5 мільйонів бонусів. У Ліверпуля буде опція зворотного викупу за 60 мільйонів, вона набере чинності влітку 2027 року.

Куанса є вихованцем Ліверпуля, другу половину сезону-2022/23 провів у оренді в Брістоль Роверс. У сезоні 2024/25 Куанса провів 25 матчів за Ліверпуль у всіх турнірах, результативними діями не відзначався.

Це вже другий гучний трансфер між Ліверпулем і Баєром у нинішнє міжсезоння. Раніше Флоріан Вірц відправився на Туманний Альбіон.