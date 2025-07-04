Українська правда
Усі розділи
Усі на базу!
Чемпіон Футбол

Колос підсилився чотирма новачками – троє грали в УПЛ

Андрій Мошкун — 4 липня 2025, 20:15
Колос підсилився чотирма новачками – троє грали в УПЛ
Альбін Краснічі
ФК Колос Ковалівка

Футбольний клуб Колос Ковалівка оголосив імена чотирьох новачків.

Про це повідомляє пресслужба ковалівців.

Зокрема, клуб підписав трьох українців, які грали в УПЛ, а також – одного легіонера. Тож гравцями Колоса стали голкіпер Дмитро Мацапура, захисник Андрій Понєдєльнік, півзахисник Альбін Краснічі та нападник Юрій Климчук.

Дмитро Мацапура більшу частину кар’єри провів у луганській Зорі, звідки і перейшов до Колоса. Андрій Понєдєльнік останні три сезони був гравцем криворізького Кривбаса, з яким ставав бронзовим призером УПЛ.

Юрій Климчук перебрався до Ковалівки з Руха. Нападник грав за львівський клуб протягом шести сезонів. Що ж до представника Косово Альбіна Краснічі, то він грав у місцевому чемпіонаті за Приштіну.

Раніше нападник Олексій Сидоров залишив ковалівський Колос.

Колос Чемпіонат України, УПЛ Юрій Климчук Дмитро Мацапура

Колос

Колос оголосив про відхід нападника
Український голкіпер залишив Колос
Ексгравець Динамо та збірної України став тренером Колоса
Колос підсилився колишнім захисником Кривбаса та легіонером – джерело
Перший матч Олександрії після відходу Ротаня, Колос зіграє з Вікторією: розклад спарингів за участю клубів УПЛ

Останні новини