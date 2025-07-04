Колос підсилився чотирма новачками – троє грали в УПЛ

Футбольний клуб Колос Ковалівка оголосив імена чотирьох новачків.

Про це повідомляє пресслужба ковалівців.

Зокрема, клуб підписав трьох українців, які грали в УПЛ, а також – одного легіонера. Тож гравцями Колоса стали голкіпер Дмитро Мацапура, захисник Андрій Понєдєльнік, півзахисник Альбін Краснічі та нападник Юрій Климчук.

Дмитро Мацапура більшу частину кар’єри провів у луганській Зорі, звідки і перейшов до Колоса. Андрій Понєдєльнік останні три сезони був гравцем криворізького Кривбаса, з яким ставав бронзовим призером УПЛ.

Юрій Климчук перебрався до Ковалівки з Руха. Нападник грав за львівський клуб протягом шести сезонів. Що ж до представника Косово Альбіна Краснічі, то він грав у місцевому чемпіонаті за Приштіну.

Раніше нападник Олексій Сидоров залишив ковалівський Колос.