Колос підсилився чотирма новачками – троє грали в УПЛ
Футбольний клуб Колос Ковалівка оголосив імена чотирьох новачків.
Про це повідомляє пресслужба ковалівців.
Зокрема, клуб підписав трьох українців, які грали в УПЛ, а також – одного легіонера. Тож гравцями Колоса стали голкіпер Дмитро Мацапура, захисник Андрій Понєдєльнік, півзахисник Альбін Краснічі та нападник Юрій Климчук.
Дмитро Мацапура більшу частину кар’єри провів у луганській Зорі, звідки і перейшов до Колоса. Андрій Понєдєльнік останні три сезони був гравцем криворізького Кривбаса, з яким ставав бронзовим призером УПЛ.
Юрій Климчук перебрався до Ковалівки з Руха. Нападник грав за львівський клуб протягом шести сезонів. Що ж до представника Косово Альбіна Краснічі, то він грав у місцевому чемпіонаті за Приштіну.
Раніше нападник Олексій Сидоров залишив ковалівський Колос.