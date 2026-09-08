Ексфорвард збірної Італії перейшов у клуб Серії В

Екснападник Торіно Андреа Белотті виступатиме в Серії В. 32-річний гравець підписав контракт з Моденою.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Перехід відбувся на правах вільного агента. Форвард уклав угоду до 30 червня 2027 року та буде виступати під номером 11. Фінансові деталі не розголошуються.

Минулий сезон Белотті провів у Кальярі, однак зіграв усього 8 поєдинків. У вересні він зазнав розриву хрестоподібної зв'язки коліна і пропустив залишок кампанії. По завершенні контракту отримав статус вільного агента.

Нападник найбільше відомий за виступами за Торіно та Палермо. Також захищав кольори Альбінолеффе, Роми, Фіорентини, Комо та Бенфіки. У 2016 – 2022 роках провів 44 матчі та забив 12 голів за збірну Італії, з якою став чемпіоном Європи.

Напередодні Фіорентина призначила нового головного тренера.