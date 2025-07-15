Клуб Миколенка підписав нового голкіпера

Евертон оголосив про підписання воротаря Борнмута Марка Траверса.

Про це інформує пресслужба "ірисок".

26-річний ірландець уклав контракт на чотири роки, який діятиме до червня 2029 року. Сума трансферу клубами не розкривається.

Траверс, який є вихованцем Борнмута, зіграв 30 матчів "на нуль" у 82 поєдинках за цей клуб. У другій половині минулого сезону воротар виступав на правах оренди за Мідлсбро, де провів 17 ігор.

Також він грав за Веймут, Свіндон Таун, Сток Сіті. В активі Траверса чотири матчі за національну збірну Ірландії.

Нагадаємо, що за Евертон виступає українець Віталій Миколенко, а за Борнмут, за який грав Траверс, виступає Ілля Забарний.

Раніше Евертон підсилився нападником Вільярреала.