Болонья оголосила про підписання зіркового форварда

Іменитий італійський форвард Чіро Іммобіле став гравцем Болоньї.

Про це повідомляє пресслубжа італійського клубу.

За їхньою інформацією, контракт із 35-річним ветераном розрахований на один сезон з опцією продовження ще на рік.

Іммобіле перейшов у Болонью на правах вільного агента. Перед цим він розірвав свій контракт із Бешикташем, за який виступав із літа 2024 року. У складі "чорних орлів" форвард відзначився 19 голами та 4 асистами в 41 матчі в усіх турнірах.

Іммобіле найбільше відомий за своїми виступами за римський Лаціо в 2016 – 2024 роках. У 2020 році він став володарем Золотої бутси. У 2021 році став чемпіоном Європи в складі збірної Італії, за яку сумарно відзначився 17 голами в 57 матчах.