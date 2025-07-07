Захисник Кривбаса перейшов у румунський клуб

Центральний захисник Кривбаса Олександр Романчук перейшов у румунський КСК Крайова.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Контракт підписаний на три роки. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Раніше повідомлялося, що Крайова виплатить Кривбасу трансферну компенсацію, оскільки захисник мав чинний контракт із криворіжцями до літа 2027 року.

Романчук перейшов у Кривбас з угорського Дебрецена влітку 2024-го. У минулому сезоні провів за команду 30 матчів, відзначившись одним голом. Transfermarkt оцінює вартість гравця в 900 тисяч євро.

Крайова минулого сезону посіла третє місце у чемпіонаті Румунії та зіграє у Лізі конференцій.