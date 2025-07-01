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Колишній нападник Кривбаса підписав контракт з Актобе

Олексій Мурзак — 1 липня 2025, 20:12
Колишній нападник Кривбаса підписав контракт з Актобе
Даніель Соса
ФК Актобе

Актобе оголосив про підписання колишнього нападника Кривбаса Даніеля Соси.

Про це повідомляє пресслужба казахстанського клубу.

Про термін угоди та фінансову складову контракту нічого невідомо.

Даніель Соса приєднався до Кривбаса 7 травня 2023 року. Матч проти Оболоні (1:0) у 29 турі УПЛ став для нього останнім у складі команди Юрія Вернидуба, який також оголосив про розставання з клубом.

За два роки у футболці Кривбаса Соса провів 51 матч у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 8 результативних передач.

У це міжсезоння Кривбас уже залишили сім гравців: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.

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