Колишній нападник Кривбаса підписав контракт з Актобе

Актобе оголосив про підписання колишнього нападника Кривбаса Даніеля Соси.

Про це повідомляє пресслужба казахстанського клубу.

Про термін угоди та фінансову складову контракту нічого невідомо.

Даніель Соса приєднався до Кривбаса 7 травня 2023 року. Матч проти Оболоні (1:0) у 29 турі УПЛ став для нього останнім у складі команди Юрія Вернидуба, який також оголосив про розставання з клубом.

За два роки у футболці Кривбаса Соса провів 51 матч у всіх турнірах, у яких записав на свій рахунок 5 голів та 8 результативних передач.

У це міжсезоння Кривбас уже залишили сім гравців: Юрій Вакулко, Андрій Кліщук, Даніель Соса, Володимир Якімець, Андрій Понєдєльнік, Дмитро Хомченовський та Максим Луньов.