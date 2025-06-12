Бразильський форвард Кунья став гравцем Манчестер Юнайтед

Форвард Вулвергемптона та збірної Бразилії Матеус Кунья став гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба "Червоних дияволів".

Контракт із 26-річним бразильцем розрахований на 5 років – до кінця червня 2030 року. В угоді прописана опція продовження співпраці ще на рік.

Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, Манчестер Юнайтед заплатив за гравця 62,5 мільйона фунтів, які будуть виплачені у декілька траншів.

Кунья виступав за Вулвергемптон з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 17 голів і 6 асистів у 36 матчах у всіх турнірах. Також на рахунку нападника 1 гол у 15 матчах за збірну Бразилії.

Раніше повідомлялося про те, що вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо зацікавив Арсенал і Челсі.