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Бразильський форвард Кунья став гравцем Манчестер Юнайтед

Олег Дідух — 12 червня 2025, 16:53
Бразильський форвард Кунья став гравцем Манчестер Юнайтед
Матеус Кунья
ФК Манчестер Юнайтед

Форвард Вулвергемптона та збірної Бразилії Матеус Кунья став гравцем Манчестер Юнайтед.

Про це повідомляє пресслужба "Червоних дияволів".

Контракт із 26-річним бразильцем розрахований на 5 років – до кінця червня 2030 року. В угоді прописана опція продовження співпраці ще на рік.

Сума трансферу не називається, проте, за інформацією ЗМІ, Манчестер Юнайтед заплатив за гравця 62,5 мільйона фунтів, які будуть виплачені у декілька траншів.

Кунья виступав за Вулвергемптон з літа 2023 року. В поточному сезоні на його рахунку 17 голів і 6 асистів у 36 матчах у всіх турнірах. Також на рахунку нападника 1 гол у 15 матчах за збірну Бразилії.

Раніше повідомлялося про те, що вінгер Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо зацікавив Арсенал і Челсі.

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