Динамо відправило Царенка у польський клуб

Атакувальний півзахисник Динамо Київ і молодіжної збірної України U-21 Антон Царенко проведе ще один сезон у оренді в польській Лехії з Гданьська.

Про це повідомляє пресслужба столичного клубу.

Клуби погодили однорічну оренду 21-річного гравця. Фінансові деталі угоди не розголошуються.

Нагадаємо, Царенко провів у оренді в Лехії сезон-2024/25. На його рахунку 2 голи та 2 асисти в 30 матчах за клуб із Гданьська в усіх турнірах.

Згідно з даними порталу Transfermarkt, контракт Царенка з Динамо Київ діє до літа 2026 року. Трансферна вартість півзахисника оцінюється в 500 тисяч євро.

Раніше повідомлялося, що Лехія також зацікавлена у підписанні центрального захисника Динамо Максима Дячука.