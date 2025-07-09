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Чемпіон Футбол

Нападник збірної США перейшов у клуб з Чемпіоншипу

Володимир Максименко — 9 липня 2025, 14:25
Деміон Даунс
Деміон Даунс
Саутгемптон

Нападник Кельна та збірної США Деміон Даунс продовжить свою кар'єру в Саутгемптоні.

Про це повідомила пресслужба "святих".

Контракт підписано до 2029 року, а сума трансферу склала 8 мільйонів євро.

Минулого сезону Даунс зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.

 У червні цього року форвард дебютував у складі збірної США і з того часу зіграв п'ять поєдинків – без результативних дій.

Раніше повідомлялось, що один з лідерів Саутгемптона перебрався до Аталанти.

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