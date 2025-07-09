Нападник збірної США перейшов у клуб з Чемпіоншипу

Нападник Кельна та збірної США Деміон Даунс продовжить свою кар'єру в Саутгемптоні.

Про це повідомила пресслужба "святих".

Контракт підписано до 2029 року, а сума трансферу склала 8 мільйонів євро.

Damion is a RED ❤️ pic.twitter.com/p8bIKCCDQt — Southampton FC (@SouthamptonFC) July 9, 2025

Минулого сезону Даунс зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.

У червні цього року форвард дебютував у складі збірної США і з того часу зіграв п'ять поєдинків – без результативних дій.

Раніше повідомлялось, що один з лідерів Саутгемптона перебрався до Аталанти.