Нападник збірної США перейшов у клуб з Чемпіоншипу
Деміон Даунс
Саутгемптон
Нападник Кельна та збірної США Деміон Даунс продовжить свою кар'єру в Саутгемптоні.
Про це повідомила пресслужба "святих".
Контракт підписано до 2029 року, а сума трансферу склала 8 мільйонів євро.
Минулого сезону Даунс зіграв 32 матчі у всіх турнірах, в яких забив 11 голів та віддав 6 результативних передач.
У червні цього року форвард дебютував у складі збірної США і з того часу зіграв п'ять поєдинків – без результативних дій.
Раніше повідомлялось, що один з лідерів Саутгемптона перебрався до Аталанти.