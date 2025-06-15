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Тоттенгем оголосив про трансфер нападника Баварії

Володимир Максименко — 15 червня 2025, 11:16
Тоттенгем оголосив про трансфер нападника Баварії
Getty Images

Тоттенгем погодив трансфер нападника Баварії Матіса Теля, який завершував сезон в Лондоні на правах оренди.

Про це повідомила пресслужба "шпор".

Контракт з молодим форвардом розрахований до літа 2031 року, а сума трансферу, за повідомленнями ЗМІ, склала 40 млн євро.

Цікаво, що клаусула Теля складала 45 млн, проте "шпори" змогли переконати мюнхенців відпустити свого футболіста за меншу суму.

Тоттенгем орендував Теля в лютому 2025 року за 10 млн євро. За цей час він забив три голи та віддав одну результативну передачу в 20 матчах в усіх турнірах.

У складі "шпор" футболіст став переможцем Ліги Європи-2024/25, хоче весь матч проти Манчестер Юнайтед Тель провів на лаві для запасних.

Раніше повідомлялося, що мюнхенська Баварія спробує підписати вінгера Атлетика Більбао та збірної Іспанії Ніко Вільямса.

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