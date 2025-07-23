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Полісся оголосило про трансфер ексгравця Динамо

Андрій Мошкун — 23 липня 2025, 17:58
Полісся оголосило про трансфер ексгравця Динамо
ФК Полісся

Житомирське Полісся оголосило про трансфер Микити Кравченка.

Про це інформує пресслужба клубу.

28-річний правий захисник приєднався до команди Руслана Ротаня на правах повноцінного трансферу. Контракт із гравцем розраховано на 3 роки.

Виступатиме Кравченко під 4 номером. За свою кар’єру Микита встиг пограти за Динамо, Олімпік, Дніпро-1, Олександрію та Полісся.

"Микита універсальний фланговий гравець, здатний ефективно діяти як у захисті, так і в підключеннях до атаки", – повідомили у житомирському клубі.

У сезоні 2023/24 Кравченко вже захищав кольори Полісся на правах оренди. За цей період він провів 15 матчів у складі "вовків", відзначившись двома результативними передачами.

Раніше стало відомо, де дивитися матч Полісся у Лізі конференцій.

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