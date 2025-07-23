Полісся оголосило про трансфер ексгравця Динамо
ФК Полісся
Житомирське Полісся оголосило про трансфер Микити Кравченка.
Про це інформує пресслужба клубу.
28-річний правий захисник приєднався до команди Руслана Ротаня на правах повноцінного трансферу. Контракт із гравцем розраховано на 3 роки.
Виступатиме Кравченко під 4 номером. За свою кар’єру Микита встиг пограти за Динамо, Олімпік, Дніпро-1, Олександрію та Полісся.
"Микита – універсальний фланговий гравець, здатний ефективно діяти як у захисті, так і в підключеннях до атаки", – повідомили у житомирському клубі.
У сезоні 2023/24 Кравченко вже захищав кольори Полісся на правах оренди. За цей період він провів 15 матчів у складі "вовків", відзначившись двома результативними передачами.
Раніше стало відомо, де дивитися матч Полісся у Лізі конференцій.